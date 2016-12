ATV 2 18:25 bis 19:20 Serien Las Vegas Das gibt es nur in Vegas USA 2004 2016-12-03 12:55 Stereo Merken Lloyd Campbell knackt im Montecito an einem Spielautomaten den Jackpot von einer Million Dollar. Danny kümmert sich um die Sicherheit des frischgebackenen Millionärs, dessen Glücksträhne jedoch ein jähes Ende nimmt, als er überraschend einen Herzinfarkt erleidet. Nachdem im Krankenhaus sein Tod festgestellt wird, ist sofort seine geldgierige Ehefrau Tammi zur Stelle, um den Gewinn für sich zu beanspruchen. Allerdings sind weder die Million, noch ihr angeblich verstorbener Ehemann auffindbar. Danny kommt die Geschichte sehr verdächtig vor und er beginnt Nachforschungen über Lloyd anzustellen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Edward "Big Ed" Melvin Deline) Josh Duhamel (Danny McCoy) Vanessa Marcil (Samantha "Sam" Jane Marquez) Nikki Cox (Mary Connell) Molly Sims (Delinda Deline) James Lesure (Mike Cannon) Marsha Thomason (Nessa Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Keith Kaczorek Kamera: Bill Roe Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12