ATV 06:00 bis 06:50 Actionserie Revolution Zur Familie oder ein Versprechen halten? USA 2012 Stereo Merken Bevor Miles, Charlie, Aaron und Nora ihr Ziel erreichen können, müssen sie die einzige nach Philadelphia führende Brücke überqueren. Diese wird jedoch von einer Milizgruppe unter Führung des gefürchteten Sergeant Strausser besetzt, deren Auftrag es ist, die Gruppe mit allen Mitteln an der Überquerung zu hindern und Miles gefangen zu nehmen. Außerdem haben sie Noras Schwester Mia in ihrer Gewalt, um einen Deal zu erzwingen. Nach Mias Befreiung steht Nora vor einer schweren Entscheidung: Soll sie mit ihrer Schwester ihren Vater suchen oder der Gruppe in ihrer Mission weiterhin beistehen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Giancarlo Esposito (Major Tom Neville) Zak Orth (Aaron Pittman) David Lyons (Sebastian "Bass" Monroe) Daniella Alonso (Nora Clayton) Graham Rogers (Danny Matheson) Originaltitel: Revolution Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: David Rambo, Melissa Glenn Kamera: David Moxness Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12

