Pro7 MAXX 06:00 bis 06:50 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Lieber Doktor USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf ihrem Flug durch das All kreuzt die Enterprise den Weg eines scheinbar führerlosen Raumschiffes - an Bord: zwei äußerst schwache Astronauten. Sie erzählen dem denobulanischen Arzt Dr. Phlox, dass die Bevölkerung ihres Heimatplaneten Valakis an einer schlimmen Krankheit leidet, von der auch sie befallen sind. Die Astronauten bitten Captain Archer, den Valakianern zu helfen, indem er ein Gegenmittel herstellen lässt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: James A. Contner Drehbuch: André Jacquemetton, Maria Jacquemetton Kamera: Marvin V. Rush, Marvin Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6

