Herzwochen: Die Forschung kommt voran - die Aufklärung stockt 2016-12-04 15:05 Im Schwerpunkt Herzforschung geht es anlässlich der Herzwochen 2016 um die sogenannten stillen Killer: Bluthochdruck, Diabetes und hohe Cholesterinspiegel können zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder plötzlichem Herztod führen. Stress im Sinne psychosozialer Belastungen am Arbeitsplatz oder in Lebenskrisen sowie Luftverschmutzung in Kombination mit Lärm sind von wachsender Bedeutung als Risikofaktoren für das Herz. Dagegen helfen eine gesündere Ernährung und Sport anstelle von Medikamenten mit Nebenwirkungen. Zu den neusten Erkenntnissen der Forschung ein Interview mit dem Kardiologen Professor Ulf Landmesser von der Berliner Charité.