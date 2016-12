Sky 1 03:20 bis 03:50 Comedyserie Eastbound & Down Wer ist Eduardo Sanchez? USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kenny (Danny McBride) befürchtet, dass er auch in Mexiko keine Zukunft hat. Dabei hat er sich mittlerweile regelrecht in Vida (Ana de la Reguera) verliebt. Außerdem findet er die wahre Identität von Eduardo Sanchez (Don Johnson) heraus. Trotz seiner vielen neuen Fans warnt ihn Roger Hernandez (Marco Rodriguez) seine Angeberei zu lassen, sonst habe er mit ernsten Konsequenzen zu rechnen. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Elizabeth De Razzo (Maria) Steve Little (Stevie Janowski) Danny R. McBride (Kenny Powers) Danny McBride (Kenny Powers) Ana de la Reguera (Vida) Don Johnson (Eduardo Sanchez) Michael Peña (Mr. Cisneros) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: Jody Hill Drehbuch: Shawn D. Harwell, Jody Hill, Danny R. McBride Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12

