Sky 1 22:20 bis 22:50 Comedyserie Eastbound & Down Die weiße Flamme USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kennys (Danny McBride) Premiere als Baseballspieler in der mexikanischen Liga ist prima verlaufen. Dennoch interessieren sich die Fans nicht für ihn. Erst als er während eines Spiels eine Prügelei anfängt, begeistert er Spieler und Zuschauer. Kenny kommt auch Vida (Ana de la Reguera) näher. Mit ihrem Sohn tut er sich zunächst schwer, dann aber will er, dass Tony ihn als Ersatzvater anerkennt. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Elizabeth De Razzo (Maria) Steve Little (Stevie Janowski) Danny R. McBride (Kenny Powers) Danny McBride (Kenny Powers) Joaquín Cosio (Hector) Ana de la Reguera (Vida) Nelson Grande (Petrus) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: David Gordon Green Drehbuch: Shawn D. Harwell, Jody Hill, Danny R. McBride Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12