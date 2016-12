Sky 1 21:15 bis 21:45 Comedyserie Ballers Betäubungsmittel USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Finanzielle und gesundheitliche Probleme drohen Spencer (Dwayne "The Rock" Johnson) einzuholen. Reggie und Joe wollen Vernon aufheitern und ihm ein abgefahrenes Geschenk machen. Ricky (John David Washington) läuft einer alten Bekannten über den Weg. - In der 2. Staffel der Football-Comedy trifft Dwayne "The Rock" Johnson auf einen fiesen Rivalen, gespielt von "Der Pate III"-Legende Andy Garcia. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Adam Aalderks (Travis Mach) Nicholas Alexander (Kid) Giovanna Basilio (Waitress) Arlyn Broche (Tonya) Ellen Marguerite Cullivan (NBA Family Member S.2) Miriam Kulick (Desk Administrator) Stacy Ann Rose (Dr. Robbins) Originaltitel: Ballers Regie: Simon Cellan Jones Drehbuch: Steve Levinson, Neena Beber, Evan Reilly Altersempfehlung: ab 12