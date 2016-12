hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Hannah Monyer, "Hirnforscherin" 2016-12-02 23:05 Merken Fast wäre sie Konzertpianistin geworden. Aber dann hat sich Hannah Monyer doch für die Wissenschaften entschieden. Gleich nach ihrem Abitur, 1975, verlässt sie Rumänien und kommt nach Heidelberg, für sie das "Oxford Deutschlands". Sie studiert Medizin, arbeitet als Kinderärztin und wird zu einer gefeierten Hirnforscherin. Heute ist Professor Hannah Monyer die ärztliche Direktorin der Abteilung Klinische Neurobiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Eines ihrer großen Forschungsthemen ist das Gedächtnis. Das Gedächtnis befähigt uns nicht nur dazu, zurückzublicken, sondern vor allem vorauszuschauen, sagt sie: dorthin, wo man erst noch hinwill. Sie hat darüber gemeinsam mit dem Philosophen Martin Gessmann ein Buch geschrieben. Im Gespräch mit Regina Oehler erzählt Hannah Monyer von der Vergangenheit und von der Zukunft: ihren Lebenserfahrungen, ihrer Forschung und davon, wie das Gedächtnis zu einer Art kreativem Zukunftsplaner werden könnte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Regina Oehler