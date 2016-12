VOX 00:20 bis 01:15 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Hausarrest USA 2011 Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Das Ermittlerteam der SVU gerät in einen besonders prekären Fall, der in höchste diplomatische Kreise führt. Ein sudanesisches Zimmermädchen eines New Yorker Hotels beschuldigt den angehenden italienischen Ministerpräsidenten Roberto DiStasio (Franco Nero) der sexuellen Belästigung. Aufgrund seiner diplomatischen Immunität befürchtet das SVU-Team, dass der Politiker nur einen juristischen Fingerklaps für seine angebliche Tat erhalten wird. Doch der Fall wird zunehmend undurchsichtig und auch das angebliche Opfer verstrickt sich immer weiter in Widersprüche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Kelli Giddish (Det. Amanda Rollins) Daniel Pino (Det. Nick Amaro) Anika Noni Rose (Miriam Deng) Franco Nero (Roberto Distasio) Ron Rifkin (Marvin Exley) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Slovis Drehbuch: Dick Wolf, David Matthews Kamera: Michael Green Musik: Mike Post