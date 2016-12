RBB 06:20 bis 07:10 Telenovela Rote Rosen Folge: 2326 D 2016 Live TV Merken Kim ist glücklich, dass ihre Brandwunde schnell heilt und sie wieder arbeiten darf. Auch bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr will sie wieder dabei sein. Patrick will sie jedoch beschützen und behauptet vor Mathis, dass Kim noch nicht wieder einsatzbereit ist. Als ein Einsatz ohne Kim stattfindet, erfährt sie von Patricks Lüge und stellt ihn wütend zur Rede - Merle und Gunter genießen glücklich ihre wieder erwachte Liebe. Doch über Merle schwebt das Damoklesschwert städtischer Baumaßnahmen, die zu Umsatzeinbußen der Gärtnerei führen würden. Simone lässt nicht locker, Mielitzer wieder an sich zu binden, und offenbart ihm ihre Schachzüge gegen Thomas und Merle. Kann sie ihn mit einem guten Immobilien-Deal verführen? Sydney arbeitet ihr Vaterbild auf und erkennt in einem vertrauten Gespräch mit Mathis, welche negativen Einflüsse ihr Vater auf ihr Leben hatte. Theo fürchtet den Entzug seines Führerscheins und bittet vergeblich Eliane und Edda, für ihn zu lügen. Auch Torben will Theo nicht rauspauken, weil der keinerlei Einsicht zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cheryl Shepard (Sydney) Mickey Hardt (Mathis) David C. Bunners (Holger) Constantin Lücke (Patrick) Gerry Hungbauer (Thomas) Brigitte Antonius (Johanna) Hermann Toelcke (Gunter) Originaltitel: Rote Rosen Regie: Patrik Fichte, Patricia Frey Drehbuch: Gabi Krieg Kamera: Wulf Sager, Ulli Köhler Musik: Tunepool

