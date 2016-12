Super RTL 12:35 bis 13:05 Trickserie Nexo Knights - Die Ritter der Zukunft Jeder hat mal Angst DK 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Bei seiner Suche in den düsteren Wäldern des Königreichs findet Jestro das "Buch der Angst" und benutzt es um Whipparella herbeizurufen, ein Monster, das seine Gegner mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontieren kann. Auch an den Rittern der Zukunft wendet sie ihre alptraumhaften-Kräfte an: Jeder fürchtet sich vor etwas anderem, nur Aaron ist komplett angstfrei und übernimmt die Führung durch den Wald. Doch nachdem Whipparella geschlagen ist und die Ritter den Wald wieder verlassen haben, offenbart sich auch Aarons größte Angst: die Angst davor, nichts tun zu dürfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LEGO NEXO Knights Altersempfehlung: ab 6