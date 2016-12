sixx 18:20 bis 19:20 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Auf die Zukunft USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Izzies Halluzinationen nehmen zu, und Derek drängt auf eine Operation. Sie steht vor der Entscheidung ihres Lebens. Am liebsten hätte sie, dass ihr jemand die Entscheidung abnähme, und sie fleht Alex an, das zu tun - doch der weigert sich ... Mark möchte die Beziehung zu Lexie auf eine neue Ebene bringen, doch sie versteht seine Annäherungsversuche falsch. Nach Georges Entscheidung, der Army beizutreten, überdenkt Owen seinen Job im Seattle Grace auch noch einmal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Katherine Heigl (Dr. Isobel "Izzie" Stevens) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Shonda Rhimes, Allan Heinberg Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12