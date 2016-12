Deutschlandfunk 01:05 bis 05:00 Sonstiges Deutschlandfunk Radionacht Vorgestellt: Liederbestenliste im November / Global Sound: neue Alben von Olivia Ruiz über Mathieu Boogaerts bis Saule / Original im Ohr: ungewöhnliche Coverversionen, u.a. Neu-Interpretationen von George Brassens-Songs / On Tour: Konzert-Highlights des Monats / Zu Gast: Der Cantautore Fabrizio Consoli Merken Fabrizio Consoli hat auf seinem neuen Album "10" die Zehn Gebote thematisiert. Ganz unabhängig von der Konfession sind diese für ihn die Stützpfeiler der westlichen Gesellschaft, gerade in Zeiten von Fluchtbewegungen und wachsender Armut. Der Musiker und Sänger mit der leicht übernächtigten, whiskygetränkten Stimme ist neben seinem gesellschaftspolitischen Engagement auch ein gefragter Gitarrist an der Seite von prominenten Kollegen wie Alice, Eugenio Finardi oder Christiano de André. In seinen Songs mischt er italienische Liedtraditionen mit Jazz, Blues, Tango, Latin und seinen Crooner-Qualitäten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anna-Bianca Krause

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 409 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 139 Min. Conan, der Zerstörer

Abenteuerfilm

RTL II 02:25 bis 04:55

Seit 84 Min.