Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges On stage Neuanfang in Memphis. Die Jeff Jensen Band Merken 2011 startete Jeff Jensen sein zweites Leben, denn "ich musste mich selbst neu erfinden", sagt er - sein bisheriger Weg hatte sich als Sackgasse erwiesen. Ohne jeglichen Plan, ohne Geld und Wohnung fuhr der Gitarrist und Sänger nach Memphis - und war 30 Stunden später in der Band des Mundharmonika-Spielers Brandon Santini und wurde dessen musikalischer Direktor. Drei Jahre und knapp 500 Shows später gründete er die Jeff Jensen Band, das Trio spielt seitdem einen mitreißenden Mix aus Soul, Rock und Americana auf breitem Bluesboden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Tim Schauen