"Une histoire en bois": C'est l'histoire un peu folle de deux amis. L'un est garde-forestier, l'autre bûcheron et ils aiment leur forêt plus que tout. Ensemble, avec le soutien des autorités locales, d'un tonnelier et d'un vigneron, ils ont décidé de faire vieillir du vin dans une barrique confectionnée avec un chêne de leur forêt. De l'abattage de l'arbre à la dégustation du vin, du canton de Vaud à la Bourgogne, Paju a suivi cette épopée de passionnés pendant quatre ans. Une belle histoire de bois et d'amitié, de patience et de respect de la nature. "Lettres de La Brévine": À La Brévine, il y a de la neige, des températures sibériennes? et Corinne, la factrice. Depuis de longues années dans son véhicule jaune, elle sillonne la Vallée, pour le plus grand plaisir des habitants qu'elle connaît tous par leur prénom. Car ce ne sont pas que des lettres qu'elle apporte, mais une bonne dose d'humanité, un rire inimitable et comme l'envie de ne pas sacrifier le goût des autres à une certaine mode de la rentabilité... Moderation: Virginie Brawand Gäste: Gäste: Laurent Robert (garde-forestier), Jean-Daniel Muhlethaler (bûcheron) Regie: reportage de Romain Guélat, reportage d?Antoine Plantevin