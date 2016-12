KI.KA 12:25 bis 12:50 Trickserie Garfield Die Glitzer-Schlucht / Die Glitzer-Schlucht F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Glitzer-Schlucht: In Vitos Ristorante kommt es zum großen Show-Down, als Garfield gegen den bitterbösen Bruno antritt, um herauszufinden, wer der schnellste Esser im Westen ist. Als Garfield das Duell erwartungsgemäß gewinnt, ist Bruno darüber so erbost, dass es in Vitos Ristorante schnell drunter und drüber geht. Miss Kitty lockt Garfield unter dem Vorwand eines Geschenkes in ihre Garderobe, will ihn aber nur über den Safe aushorchen, in dem die Karte zur Gold-Schlucht aufbewahrt wird. Als Arlene die beiden überrascht, ist sie so entsetzt, dass sie die nächste Postkutsche nimmt, um die Stadt zu verlassen. Doch die Schnurrbart-Bande sabotiert die Kutsche und sorgt dafür, dass die Pferde durchgehen. Die Glitzer-Schlucht: Als Garfield bemerkt, dass Miss Arlene in der Postkutsche mit den durchgegangen Pferden sitzt, macht er sich sofort daran, sie zu retten. Das gelingt ihm und Arlene verzeiht ihrem Kater sein kleines Techtelmechtel mit Miss Kitty. Währenddessen hetzt Doc Whipple die Bevölkerung weiter gegen Sheriff Jon auf und schafft es schließlich tatsächlich, Jon, Garfield und Odie feuern zu lassen, sodass seine Männer ihre Posten einnehmen können. Jetzt steht dem fiesen Doc Whipple nichts mehr im Weg, um endlich in die Glitzer-Schlucht zu gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier u.a. Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme