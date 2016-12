SAT.1 Emotions 03:40 bis 04:25 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 35 D 2011 Merken Johannas Freundin Patricia Kuhn will trotz ihres kritischen gesundheitlichen Zustands unbedingt an der Hormonbehandlung festhalten, so sehr wünscht sie sich ein Kind mit ihrem jüngeren Freund Torben. Doch diesem ist Patricias Gesundheit wichtiger; es kommt zu einer emotionalen Aussprache. Aufgewühlt verlässt Patricia daraufhin die Klinik - und bricht erneut zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tilmann Schillinger, Volker Schwab Drehbuch: Sebastian Büttner Kamera: Stefan Krause, Philipp Geigel Musik: Curt Cress

