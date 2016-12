ORF 1 00:35 bis 01:20 Krimiserie Lilyhammer Im Muriburi-Land N, USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die britischen Freunde des getöteten Ferrari-Fahrers machen Stunk in Lillehammer. Sie wollen nicht nur das Geld für den verschwundenen Sportwagen von Frank zurück. Die Burschen sinnen auch auf Rache. Zwar gelingt es Frank zunächst, eine gewaltfreie Lösung auszuhandeln, doch leider hält sich die Gegenpartei nicht daran. Bei all dem Trubel, der ständig um seine Person herrscht, verliert Frank beinahe das wirklich Wesentliche aus dem Blick. Die Mutter seiner Zwillinge, Sigrid, beginnt wieder voll zu arbeiten. Die Aufsicht über die beiden Kleinen hat von nun an Frank. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Van Zandt (Frank Tagliano) Trond Fausa (Torgeir Lien) Steinar Sagen (Roar Lien) Fridtjov Såheim (Jan Johansen) Henriette Steenstrup (Randi) Robert Skjærstad (Roy "Fingern" Aass) Tommy Karlsen (Arne) Originaltitel: Lilyhammer Regie: Ole Endresen Drehbuch: Eilif Skodvin, Tomas Solli, Steven Van Zandt Kamera: Anders Flatland Altersempfehlung: ab 16