ORF 1 18:25 bis 18:55 Comedyserie The Big Bang Theory Das Juwel von Mumbai USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Sheldon kommt mit der Beziehung zwischen Leonard und Priya nicht so recht klar, da Leonard nun viel mehr Zeit in Rajs Wohnung verbringt, wo Priya wohnt. Er geht zu Penny und schildert ihr sein Problem. Penny und Amy machen ihm klar, dass Leonard nun mal der Kern seines Freundeskreises ist. Sheldon will sich daraufhin neue Freunde suchen und lädt Stuart aus dem Comicbuchladen, Kripke von der Uni und Pennys Ex-Freund Zack ein. Doch auch das läuft nicht zu seiner Zufriedenheit ... Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Steven Molaro, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver Musik: Jim Reynolds Altersempfehlung: ab 6