ORF 1 15:20 bis 15:45 Comedyserie Malcolm mittendrin Nervenspiele USA 2001 2016-12-05 08:10 Dolby Untertitel Merken Nach einer Routineuntersuchung befürchtet Hal, unheilbar krank zu sein. Bald liegen sowohl bei ihm als auch bei Lois die Nerven blank, was Malcolm und Reese deutlich zu spüren bekommen: Schon wegen Lappalien droht sofort Hausarrest. Doch die Kinder deuten die gereizte Stimmung anders und vermuten, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen. Francis hat sich inzwischen im Holzfällerlager mit seiner Chefin Lavernia angelegt, die ihn nun zum Boxkampf fordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Bryan Cranston (Hal) Erik Per Sullivan (Dewey) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Jane Kaczmarek (Lois) Richard Gross (Dave) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Todd Holland Drehbuch: Dan Kopelman Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants, Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12