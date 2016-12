ORF 1 09:35 bis 10:15 Serien Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Der gute Geist USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im Internet taucht ein Sexvideo von T.K. und Sheera auf. Mit dem Video kann der Coach beweisen, dass T.K. gegen die Auflagen verstoßen hat und will ihn zur Strafe nach Buffalo verkaufen. Connor versucht alles, um das zu verhindern. In der Zwischenzeit hat Dani Schwierigkeiten, mit dem Selbstmord von Webber fertig zu werden. Außerdem soll sie einem Schriftsteller helfen, der seit neun Monaten unter einer Schreibblockade leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Callie Thorne (Dani Santino) Scott Cohen (Nico Careles) Karissa Staples (Paloma) John Stamos (Connor McClane) Mehcad Brooks (Terrence King) David Anders (Troy Cutler) Autumn Reeser (Abby Bruce) Originaltitel: Necessary Roughness Regie: John Fortenberry Drehbuch: Colin Sweeney Kamera: Todd A. Dos Reis Musik: Adam Gorgoni

