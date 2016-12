ORF 2 03:20 bis 04:05 Telenovela Julia - Wege zum Glück Folge: 270 D Stereo Untertitel 16:9 Merken Frederik fühlt sich in Falkental nicht mehr wohl. Er hat die ständigen Intrigen satt und zieht die Konsequenzen. Als Annabelle Frederiks Versöhnungsangebot ausschlägt, bringt sie sich damit unversehens in arge Schwierigkeiten. Ben gelingt es, Nina mit einer Überraschung aufzuheitern, während sich Julia vergeblich für Tobias einsetzt. Er lässt sich nicht helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Gärtner (Julia Gravenberg) Roman Rossa (Daniel Gravenberg) Holger Christian Gotha (Frederik Gravenberg) Mareile Bettina Moeller (Viktoria van Weyden) Isa Jank (Annabelle van Weyden) Hubertus Grimm (Ben Petersen) Gisa Zach (Nina Bergmann) Originaltitel: Julia - Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Walter A. Franke

