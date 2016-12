ORF 2 23:35 bis 01:05 Krimi Columbo: Wein ist dicker als Blut Folge: 19 USA 1973 Nach einer Vorlage von Larry Cohen 2016-12-03 00:55 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der Winzer und Kunstsammler Adrian Carsini hängt mit ganzem Herzen an dem familieneigenen Weingut. Als sein jüngerer Bruder Ric das Land verkaufen will, sieht Adrian rot. Er schlägt Ric nieder, zerrt ihn in den Keller und lässt ihn dort ersticken. Dann steckt er den leblosen Körper in einen Taucheranzug und wirft ihn ins Meer. Alles soll nach einem Sportunglück aussehen. Doch Columbo hat nicht nur eine Nase für guten Wein. Leo Penn, der Vater der Hollywoodgröße Sean Penn, führte bei dieser Folge Regie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Donald Pleasence (Adrian Carsini) Gary Conway (Ric Carsini) Julie Harris (Karen Fielding) Joyce Jillson (Joan Stacey) Dana Elcar (Falcon) Robert Ellenstein (Stein) Originaltitel: Columbo Regie: Leo Penn Drehbuch: Stanley Ralph Ross, Richard Levinson, William Link Kamera: Harry Wolf Musik: Dick De Benedictis Altersempfehlung: ab 6