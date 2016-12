ORF 2 18:30 bis 18:51 Magazin heute konkret Online-Schnäppchen - so unfair ist die Preisgestaltung im Netz A 2016 2016-12-02 05:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Online-Schnäppchen - so unfair ist die Preisgestaltung im Netz: Früher gab es Aktionswochen; wer heuer seine Weihnachtseinkäufe übers Internet erledigen will, für den gibt es maximal Aktions-Stunden oder -Minuten. Bis zu mehrere hundertmal pro Tag ändern Händler den Preis für ein- und denselben Artikel im Netz. Der Grund: Umsatzmaximierung! Mehr über diese "dynamische" Preisgestaltung in "heute konkret". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Rupp Originaltitel: heute konkret