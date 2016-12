Schweiz 2 02:45 bis 04:40 Actionfilm Battleship USA 2012 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kaum ein Offizier hat in der US-Navy derart schnell Karriere gemacht wie Alex Hopper (Taylor Kitsch). Dann aber verliebt er sich ausgerechnet in Sam (Brooklyn Decker), die Tochter seines Kommandeurs, Admiral Shane (Liam Neeson) - ein Umstand, der ihm die Karriere kosten könnte, denn Shane ist kein Fan des Draufgängers und Tunichtguts Alex. Auch sein älterer Bruder Stone (Alexander Skarsgård), Kommandeur der USS Samson, kann nicht helfen. Alex bleibt allerdings wenig Zeit, mit seinem Schicksal zu hadern. Bei einem Seemanöver im Pazifik gerät seine Einheit mitten in die Vorbereitungen einer Alien-Raumschiffflotte, die dabei ist, ihre gigantischen Maschinen zur Vernichtung der Menschheit hochzufahren. Zunächst installieren die Ausserirdischen nahe Pearl Harbor einen gewaltigen, undurchdringlichen Schutzschild. Nur wenige US-Schiffe - unter anderem jenes von Alex - sind innerhalb des Schildes verblieben und nehmen den Kampf auf. Trotz heldenhaftem Kampf werden die meisten Schiffe versenkt. Auch der Zerstörer von Alex wird arg lädiert, und nachdem der Kapitän gefallen ist, übernimmt der junge Haudrauf das Kommando. Nach einem weiteren Gefecht ist auch dieses Schiff kampfuntauglich. Als letzte Chance, die Aliens zu stoppen, bleibt schliesslich nur die wahnwitzige Idee, die Ausserirdischen mit den mächtigen Kanonen der USS Missouri anzugreifen, einem Zweitweltkriegsschlachtschiff, das in Pearl Harbor als Museum dient. Regisseur Peter Berg startete ursprünglich als Schauspieler (unter anderem in Serien wie "Chicago Hope") und überzeugte mit einigen denkwürdigen Auftritten in Filmen wie "The Last Seduction". Seit dem Jahr 2000 steht er aber auch vermehrt hinter der Kamera und hat seitdem neben einigen Box-Office-Hits wie Will Smith' Superheldenspass "Hancock" auch einige ernsthafte Actionfilme - so "The Kingdom" oder zuletzt das Afghanistan-Drama "Lone Survivor" - aus der Taufe gehoben. "Battleship" ist Bergs Ausflug ins "Transformer"-Genre. Besetzt ist das Spektakel prominent mit Jungstar Taylor Kitsch ("John Carter"), Hollywoodlegende Liam Neeson und, als besonderer Coup, mit Sängerin Rihanna, die hier als Bordschützin aus allen Rohren feuert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kitsch (Alex Hopper) Liam Neeson (Admiral Shane) Alexander Skarsgård (Stone Hopper) Rihanna (Petty Officer Raikes) Brooklyn Decker (Samantha Shane) Tadanobu Asano (Yugi Nagata) Hamish Linklater (Cal Zapata) Originaltitel: Battleship Regie: Peter Berg Drehbuch: Jon Hoeber, Erich Hoeber Kamera: Tobias Schliessler Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12

