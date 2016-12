Schweiz 2 09:35 bis 10:00 Comedyserie Undateable Die Stellung USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Justins Freundin Nicki ist in der Stadt. Um sie im Bett zu beeindrucken, wendet der unsichere Liebhaber einen Trick von Danny an - was einiges an Erklärungsbedarf nach sich zieht. Derweil versuchen Burskis Freunde, ihn zum Weinen zu bringen, nachdem er dies als unmöglich bezeichnet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris D'Elia (Danny) Brent Morin (Justin) Bianca Kajlich (Leslie) Ron Funches (Shelly) David Fynn (Brett) Rick Glassman (Burski) Briga Heelan (Nicki) Originaltitel: Undateable Regie: Steve Zuckerman Drehbuch: Adam Sztykiel Kamera: Gregg Heschong Altersempfehlung: ab 12

