Schweiz 1 00:35 bis 03:00 Filme Papillon USA, F 1973 Nach dem Roman von Henri Charrière HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Von diesem Moment an untersteht ihr alle der Strafvollzugsverwaltung von Französisch-Guayana. Ihr seid abgeschrieben. Jetzt zieht eure neue Kleidung an!" - Worte, die auch Henri Charrière (Steve McQueen) hört, als er in der Reihe mit den auf die vor Französisch-Guayana liegende französische Gefängnisinsel deportierten Gefangenen steht. Charrière, den alle wegen seines Schmetterlingstattoos auf der Brust Papillon nennen, ist kein Mörder. Er war Safeknacker und wurde zu Unrecht des Mordes an einem Zuhälter beschuldigt. Er freundet sich auf der Überfahrt zur "Todesinsel" mit dem Fälscher Louis Dega (Dustin Hoffman) an. Der Betrüger Dega lebt in der irrigen Hoffnung, dass seine Frau und sein Anwalt ihn mit seinem Geld nach wenigen Monaten wieder freikaufen werden. Auch Charrière plant nicht, lange auf dieser Insel zu verweilen und fängt schon bald an, Fluchtpläne zu schmieden. Allerdings läuft er ein ums andere Mal den Wachen in die Hände, wird verraten und landet schliesslich in Einzelhaft. Hier werden die Gefangenen systematisch gebrochen und dem Wahnsinn überantwortet. Sein unbändiger Drang nach Freiheit bewahrt Charrière allerdings vor diesem Schicksal und während der fünf Jahre in Einzelhaft plant er geduldig den nächsten Versuch, dieser von Gott verlassenen Insel zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve McQueen (Henri 'Papillon' Charriere) Dustin Hoffman (Louis Dega) Victor Jory (Indianerhäuptling) Don Gordon (Julot) Anthony Zerbe (Toussaint) Robert Deman (Maturette) Woodrow Parfrey (Clusiot) Originaltitel: Papillon Regie: Franklin J. Schaffner Drehbuch: Dalton Trumbo, Lorenzo Semple jr. Kamera: Fred Koenekamp Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16