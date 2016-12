Schweiz 1 15:00 bis 16:40 Komödie Dora Heldt - Ausgeliebt D 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Für Christine (Julia Stinshoff) bricht eine Welt zusammen: Ihr Ehemann Bernd (Oliver Hörner) trennt sich nach 15 Ehejahren überraschend von ihr. Schwer demoralisiert packt sie ihre Sachen und zieht zu ihrer Freundin Doro (Julia-Maria Köhler) nach Hamburg; dies wohnt dort in einer Wohngemeinschaft mit dem homosexuellen Anwalt Dennis (Markus Majowski). Doro und Dennis kümmern sich rührend um Christine und wollen sie auf andere Gedanken bringen. Doch vor allem Richard (Patrik Fichte), der Partner von Dennis aus der Anwaltskanzlei, gelingt es, Christine abzulenken. Während Christine versucht, ihr Leben neu zu ordnen, bleiben die Störfeuer von Vater Heinz (Lambert Hamel) und Mutter Charlotte (Gundi Ellert) nicht aus. Heinz will Christine partout wieder mit Bernd zusammenbringen, der für ihn der ideale Schwiegersohn ist und bleibt. Charlotte hingegen kommt dahinter, dass Heinz die von ihr mühsam ausgeklügelte Radikaldiät mit heimlichem Schokolade- und Würstchenkonsum zunichte macht. Sie zieht voller Wut kurzerhand in Christines neue Hamburger WG ein. Christine versucht, zwischen Mutter Charlottes aufdringlichem Hauswirtschaften in der WG, Vater Heinz' Verkupplungsversuchen, der romantischen Ablenkung durch Richard und den gut gemeinten Aktivitäten von Doro und Dennis ihren Weg in ein neues Leben zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stinshoff (Christine Schmidt) Lambert Hamel (Heinz) Gundi Ellert (Charlotte) Julia-Maria Köhler (Doro) Oliver Hörner (Bernd) Patrik Fichte (Richard) Markus Majowski (Dennis) Originaltitel: Dora Heldt: Ausgeliebt Regie: Mark von Seydlitz Drehbuch: Sabine Leipert, Julia Neumann, Sabrina Rössel Kamera: Christoph Cico Nicolaisen Musik: Martin Probst