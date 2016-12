Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Engadin - Tag 4 - La Storta, Ftan CH 2016 Stereo HDTV Merken Das Restaurant La Storta ist klein, aber fein. Die Gastgeber Richard und Cordula kommen beide aus der Hotellerie. Deshalb wissen sie genau, wie man Gäste richtig gut bewirtet. Richard kocht, während Cordula als Wirtin den Überblick im Gastraum behält. Da das Restaurant sehr klein ist, kommen die Gäste viel leichter in Kontakt, und es entwickeln sich immer nette Gesprächsrunden zustande. Richard und Cordula haben sich auf regionale Köstlichkeiten wie Capuns spezialisiert. Die kleine Karte beinhaltet aber eine Auswahl für jeden Gast. So sind auch vegetarische Gerichte sowie kalte und warme Vorspeisen dabei. Im Herbst, zur Jagdsaison, servieren sie fast ausschliesslich Wildgerichte. Stammgast Paul kennt die Wirtsleute schon seit 20 Jahren. Das Restaurant La Storta war schon immer eine seiner Lieblingsadressen. Er schätzt es, wenn in einem Restaurant frische und regionale Produkte zum Einsatz kommen und das Menüangebot mit der jeweiligen Umgebung beziehungsweise Region übereinstimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz