Bibel TV 03:15 bis 04:45 Drama Abel's Field - Wege einer Freundschaft USA 2012 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Aufgewachsen ohne Mutter und verlassen vom Vater wuchs Hochschüler Seth in denkbaren schwierigen Umständen auf und spielt nebenbei noch den Ersatzvater für seine kleinen Schwestern. Als er aneinander gerät mit den Sportlern an seiner Schule, wird er verdonnert, dem Platzwart Abel zu assistieren. Der ist ein ehemaliges Football-As mit dunkler Vergangenheit und entdeckt das geistige und sportive Potential des Knaben. Seth jedoch ist hin- und hergerissen, versprechen doch die kriminellen Pläne des älteren Bruders schnelles Geld. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kevin Sorbo (Abel) Samuel Davis (Seth) Richard Dillard (Coach Chalmers) Nicole Elliott (Katie) Elizabeth Duff (Cary) Catie Duff (Mary) Devin Bonnée (Netty) Originaltitel: Abel's Field Regie: Gordie Haakstad Drehbuch: Aron Flasher Musik: Jeff Toyne

