Servus TV 00:15 bis 01:00 Krimiserie Copper Kinder der Schlacht USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Detective Corcoran spürt einen Mann auf, der für das Verschwinden der jungen Männer verantwortlich gemacht wird. Dieser gesteht, dass er einem Offizier neue Anwerber für die Armee besorgt hat. Indes fühlt sich Francis Maguire in der kriminellen Unterwelt von Five Points wohl und strebt nach Höherem. Doch sein Vorgesetzter fordert einen Vertrauensbeweis: den Mord an einem Polizisten. Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der packenden Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Haverford) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Tessa Thompson (Sara Freeman) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Kiara Glasco (Annie Reilly) Originaltitel: Copper Regie: Ken Girotti Drehbuch: Kevin Deiboldt Kamera: Pierre Gill Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 12