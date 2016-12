Servus TV 22:15 bis 00:15 Komödie Über den Dächern von Nizza USA 1955 2016-12-02 01:55 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor dem Zweiten Weltkrieg war John Robie (Cary Grant) ein berüchtigter Juwelendieb an der französischen Cote d'Azur. Doch seit einiger Zeit ist von Robie, auch die "Katze" genannt, nichts mehr zu hören. Erst als erneut ein Juwelendieb reiche Frauen um ihre kostbaren Schmuckstücke bringt, wird die Polizei wieder auf die "Katze" aufmerksam. Da der Dieb dieselben Methoden benutzt, sieht Robie sich gezwungen, seine Unschuld zu beweisen. Eines Tages lernt Robie die Millionärsfamilie Stevens kennen. Dem früheren Meisterdieb kommt die Idee, den Schmuck der Stevens als Köder für seinen unliebsamen Nachfolger zu benutzen. Doch Frances (Grace Kelly), die hübsche Tochter der Familie, misstraut Robie. Sie vermutet, dass die "Katze" selbst es auf die Juwelen abgesehen hat. Robie muss nun nicht nur dem Juwelendieb hinterherjagen, er sieht sich auch verwickelt in ein Nerven aufreibendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm und Francis. "Über den Dächern von Nizza" gehört zu den populärsten Filmen von Alfred Hitchcock, dem unbestrittenen "Master of Suspence". Die Kriminalkomödie belegt aufs Neue, dass es bis heute kein anderer Regisseur so gut versteht wie Hitchcock, Hochspannung und humorvolle Szenen miteinander zu verbinden. In die Filmgeschichte eingegangen sind nicht nur die aufregenden, rasanten Verfolgungsjagden durch die Dörfer an der französischen Mittelmeerküste, sondern auch die spritzig-coolen Wortduelle der beiden Protagonisten Grace Kelly und Cary Grant. Kameramann Robert Kramer wurde für seine Arbeit mit einem Oscar belohnt, nicht zuletzt wegen seiner herrlichen Landschaftaufnahmen der französischen Riviera. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (John Robie) Grace Kelly (Frances Stevens) Jessie Royce Landis (Mrs. Stevens) Charles Vanel (Bertani) René Blancard (Kommissar Lepic) John Williams (H. H. Hughson) Brigitte Auber (Danielle Foussard) Originaltitel: To Catch a Thief Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: John Michael Hayes Kamera: Robert Burks, W. Wallace Kelley Musik: Lyn Murray Altersempfehlung: ab 12