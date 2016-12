Servus TV 21:25 bis 22:20 Dokumentation Abenteuer Heißluftballon Kenia D 2013 2016-12-03 19:05 Stereo 16:9 HDTV Merken "Hakuna Matata" - alles kein Problem, sagen die Kenianer. Dieses Sprichwort wird auf der Reise zum Leitsatz für das Ballonteam. Auch wenn es nicht immer zutrifft, wie Phil und Allie Dunnington am eigenen Leib erleben müssen. Neben vielen Höhenflügen müssen sie trotz aller Sicherheitsvorkehrungen auch einen Absturz meistern. Kenia steckt voller Herausforderungen, denn fast überall ist Ballonfahrer-Neuland. Dabei war Phil Dunnington vor fünfunddreißig Jahren einer der Ersten, die mit dem Heißluftballon den Himmel über Kenia eroberten. Damals engagierte ihn der Tierfilmer und Kameramann Alan Root als Ballonlehrer. Jetzt begegnen sich die beiden Männer wieder, in einem der größten Naturparadiese der Erde, der Masai Mara. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Phil Dunnington, Allie Dunnington Originaltitel: Abenteuer Heißluftballon Regie: Annette Scheurich Drehbuch: Annette Scheurich, Klaus Scheurich Kamera: Klaus Scheurich