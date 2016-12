Servus TV 20:15 bis 21:25 Dokumentation Unsere Welt - Stars schlagen Alarm Michael C. Hall - Berge versetzen USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Schauspieler Michael C. Hall untersucht in Bangladesh weiterhin die Erhöhung des Meeresspiegels als Folge des Klimawandels. 17 Prozent des Landes könnten schon bald vom Meer verschlungen werden. Der Wissenschaftler M. Sanjayan fährt in die südlichen Anden und beobachtet die dortigen Vulkanaktivitäten. Sanjayan begegnet dabei führenden Wissenschaftlern, die anhand ihrer zahlreichen, gesammelten Daten nicht nur in die Vergangenheit des Planeten Erde, sondern auch in dessen Zukunft blicken. Mit Sanjayan besprechen die Forscher ihre Vorhersagen für das Klima auf der Erde. Der Journalist und Pulitzer-Preisträger Thomas Friedman trifft auf US-Präsident Barack Obama, um mit ihm über den Klimawandel und die Haltung der USA zu diesem Thema zu sprechen. Produziert wurde die Doku-Reihe von einem hochkarätigen Team: dem Hollywood-Regisseur James Cameron (Titanic, Avatar), dem legendären Produzenten Jerry Weintraub (u.a. Ocean's Eleven), dem Schauspieler Arnold Schwarzenegger, dem Klima-Experten Daniel Abbasi, sowie den preisgekrönten US-amerikanischen Fernsehproduzenten Joel Bach und David Gelber. Als Co-Executive Producer fungierten der siebenfache Emmy-Preisträger Solly Granatstein und der CEO der Avatar Alliance Foundation Maria Wilhelm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously Kamera: Wolfgang Held Musik: Thomas Newman