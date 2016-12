Servus TV 13:55 bis 16:00 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1977 2016-12-03 13:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Seitdem Farnons Bruder Tristan in der Praxis aushilft, herrscht Chaos in der Buchhaltung. Deshalb beschließt Farnon, eine Sekretärin einzustellen. Doch die auserwählte Miss Harbottle ist nicht ganz das, was sich die Herren erwartet hatten: Ihr energisches Auftreten bringt die Praxis gehörig in Schwung. Indes akzeptieren die Farmer nach und nach Herriot und vertrauen ihm ihre Tiere an. So auch Mr. Alderson, der den jungen Tierarzt für die Behandlung eines jungen Kalbes zu Rate zieht. Dabei lernt Herriot dessen Tochter Helen kennen, die bald zum Hauptgrund seiner Visiten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Carol Drinkwater (Helen Alderson) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Madge Ryan (Miss Harbottle) Mary Hignett (Mrs. Hall) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Christopher Baker Drehbuch: Brian Clark Kamera: Ken Morgan, John Kenway Musik: Johnny Pearson