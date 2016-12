Servus TV 06:05 bis 07:00 Dokumentation Die Frauen der Wikinger Jovas Erbe und der Untergang Haithabus D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken 1. Staffel, Folge 2: Dänemark im Jahr 1064. Jova (Leonie Benesch) lebt als Dienerin im Haushalt des Kaufmanns Ottar, der in Haithabu - einem der wichtigsten Handelszentren der Wikinger - seine Geschäfte macht. Als sie eines Tages erfährt, dass ihr Vater (Reiner Schöne) ein angesehener Krieger war, der kurz nach ihrer Geburt in den Osten aufbrach und nicht zurückkehrte, kennt Jova nur noch ein Ziel: Sie will ihren Vater finden. Sie flieht aus dem Haus Ottars und heuert als Mann verkleidet auf einem Schiff an, das ins Land der Rus fährt. Ihr Weg führt von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Esther Schweins (Sigrun), Luca Maric (Ulf) Originaltitel: Die Frauen der Wikinger Regie: Kai Christiansen, Judith Voelker, Yoav Parish Drehbuch: Alexander Hogh Kamera: Marc Riemer

