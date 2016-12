Nick 00:30 bis 00:55 Comedyserie True Jackson Das Ultimatum USA 2009 Merken True ist weiterhin unter Druck, denn ihr Vater meint es ernst. Wenn sie für ihr Referat keine Eins plus bekommt, muss sie den Job bei Mad Style aufgeben. Als Ryan das Schaufenster von Sophie Girard zerstört und Sophie sich dabei verletzt, soll Mad Style auch die Dekoration ihres Fensters übernehmen, was von True geleitet werden soll. Obwohl sie für ihr Referat lernen muss, übernimmt sie die neue Aufgabe. Als sie am nächsten Tag ihr Referat hält, wartet sie aufgeregt auf die Zensuren. In der Zwischenzeit versucht Ryan, Kelseys Aufmerksamkeit zu gewinnen, indem er sich in ihrem Schließfach versteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: KeKe Palmer (True Jackson) Ashley Argota (Lulu Johnson) Matt Shively (Ryan Laserbeam) Danielle Bisutti (Amanda Cantwell/Lisa Marie Cantwell) Ron Butler (Oscar) Donovan Dustin (Young Ryan) Tiffany Espensen (Young Lulu) Originaltitel: True Jackson, VP Regie: Andrew Gordon Musik: Eban Schletter Altersempfehlung: ab 12