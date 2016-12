ONE 03:25 bis 04:15 Serien Die Stein Jetzt oder nie D 2011 2016-12-04 17:45 Live TV Merken Die Schülerin Ludmilla bricht plötzlich im Unterricht zusammen. Als Katja mit ihr zum Arzt geht, erfährt Ludmilla, dass sie schwanger ist. Ludmillas Mutter sieht daraufhin alle Chancen auf eine gute Ausbildung ihrer Tochter vertan. Ludmilla ist verzweifelt, zumal der Kindsvater, ein begabter und zielstrebiger Abiturient, ganz andere Pläne hat, als ihr zur Seite zu stehen. Katja gelingt es, Ludmilla Optionen aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Sie unterstützt die Schülerin bei der schwierigen Entscheidung - vor allem im Konflikt mit der Mutter. Nach einem Gespräch mit Karola bricht Ludmilla zu einer spontanen Flucht zu ihren Großeltern in der Ukraine auf. Auch in Karolas Leben kommt wieder etwas Aufschwung: Es gibt tatsächlich einen Interessenten für ihre neuen Holzskulpturen und privat wird es zwischen ihr und Micha ernst. Stefan findet endlich einen Moment, um Katja einen Heiratsantrag zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Peter Altmann Drehbuch: Thomas Hernadi Kamera: Voxi Bärenklau Musik: Kurt Kress, Jens Oettrich und Dirk Leupolz

