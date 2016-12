ONE 00:05 bis 01:05 Reportage "frischfilm" - Die neuen Hochschulfilme Kurzfilme der hessischen Filmhochschulen "Kaldi" von André Kirchner, 2012 / "Splitter von Venus (Pieces of Venus)" von Daniel Frerix, 2013 / "Sorrow" von Mikhail Svyatskiy, 2014 / "Work and Pray" von Matthias Lawetzky, 2014 / "Meine Heimat (Sarzamine man)" von Juan Esteban Mora Cid, 2015 / "Verraucht" von Robin Keast, 2010 / "Tony Yeboah Haus" von Max Brück, 2014 / "In between identities" von Aleksandar Radan, 2015 D 2016 Live TV Merken Ob Kurzspielfilm, Dokumentation, Animation oder Experimentalfilm - in den Filmklassen der Hochschulen in Offenbach, Darmstadt, Wiesbaden und Kassel entstehen Filme, die für Aufsehen sorgen und auf Festivals prämiiert werden. Die Studenten der Trickfilmklasse der Kunsthochschule Kassel haben sogar schon zwei Mal Hollywoods "Oscar" nach Hessen geholt. "frischfilm" stellt vier Mal im Jahr eine Auswahl der in hessischen Hochschulen entstandenen neuesten Produktionen vor. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: "frischfilm" - Die neuen Hochschulfilme