Krimiserie Happy Valley Ich bin nicht deine Mutter GB 2014 Catherines langjährige Partnerin bei der Polizei Kirsten hält ausgerechnet Lewis und Tommy in ihrem Wagen an, als die gerade die Geisel transportieren. Tommy überfährt Kirsten daraufhin mehrmals und die beiden flüchten. Kirsten ist sofort tot. Lewis und Tommy bringen Ann in einem leerstehenden Campingwagen bei Ashleys Farm unter. Inzwischen hat Ann nicht nur Tommys Gesicht gesehen, sie hat auch mehrere Namen ihrer Entführer gehört. Es ist klar, dass sie nicht überleben darf. Anns Mutter Helen nimmt Kontakt mit Clare, Catherines Schwester auf. Sie möchte unbedingt mit Catherine reden, erzählt Clare aber nicht, worum es geht. Nachdem eine erste Rate Lösegeld bezahlt ist, will Ashley weitere 50.000 Pfund haben; dann will er Ann laufen lasse. Nevison ruft sofort seinen Buchhalter Kevin an, um eine weitere Geldübergabe zu vereinbaren. Catherine meldet sich telefonisch bei Helen, aber ihr Ehemann steht gerade neben ihr, weshalb Helen nicht sprechen kann. Eigentlich will sie die Entführung endlich der Polizei melden. Aber Nevison ist überzeugt, dass die Entführer Ann nach der nächsten Lösegeldzahlung freilassen werden. Catherine bricht heimlich in das verdächtige Haus in der Milton Street ein und findet dort Blut und Spuren, dass sich dort eine Weile jemand eingenistet hat. Sie ist überzeugt, dass dieser Jemand Tommy war. Nevison hat gezahlt und Kevin mit der Geldübergabe betraut. Der glaubt, dass Ann jetzt freigelassen wird, aber Ashley hält sich diesbezüglich bedeckt. Als Kevin dann noch erfährt, dass Tommy eine Polizistin ermordet hat, wird ihm die Tragweite der ganzen Aktion erst bewusst. Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Steve Pemberton (Kevin Weatherill) James Norton (Tommy Lee Royce) Adam Long (Lewis Whippey) Joe Armstrong (Ashley Cowgill) George Costigan (Nevison Gallagher) Siobhan Finneran (Clare Cartwright) Originaltitel: Happy Valley Regie: Euros Lyn Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Ivan Strasburg Musik: Ben Foster