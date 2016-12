ONE 06:15 bis 06:45 Show Startrampe Musik und Newcomer Auf Roadtrip mit der Indie-Pop-Band KYTES - Best of 2015 D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Über 1.000 Kilometer haben die KYTES und Moderatorin Christina mit dem Startrampe-Oldtimer-Bus zurückgelegt. In der Best Of-Sendung machen sich Michi, Thommy, Kerim, Tim und Christina mit nagelneuen DIY-Siebdruck-Band-Plakaten auf den Weg nach Zürich, denn dort steht das erste Konzert der KYTES-Tour an. Danach führt die Reise an den Bodensee, zum Äpfel ernten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christina Wolf Originaltitel: Startrampe

