Tele 5 20:15 bis 22:00 SciFi-Film Das Ende der Welt - Die 12 Prophezeiungen der Maya CDN 2012 2016-12-03 00:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als kurz vor den Feiertagen ein schwarzer Stern am Himmel erscheint und sich Naturkatastrophen auf der Erde aneinanderreihen, scheint das Ende der Welt angebrochen zu sein. Nur ein einfaches Mädchen kann die Welt noch retten: An ihrem 18. Geburtstag erfährt Jacey, dass sie die Auserwählte ist. Bewaffnet mit dem Buch der Prophezeiungen der Maya, versucht sie zu ergründen, was mit den zwölf Katastrophen auf sich hat, mit denen Armageddon eingeläutet wurde - und wie man das Ende vielleicht doch noch abwenden kann. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ed Quinn (Joseph) Magda Apanowicz (Jacey) Holly Elissa (Mary) Roark Critchlow (Kane) Andrew Airlie (Jude) Ryan Grantham (Peter) Greg Kean (Sheriff) Originaltitel: The 12 Disasters of Christmas Regie: Steven R. Monroe Drehbuch: Rudy Thauberger, Sydney Roper Kamera: Anthony C. Metchie Musik: Michael Neilson Altersempfehlung: ab 12