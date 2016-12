Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Die Beamten beobachten, wie eine Zehnjährige ihre torkelnde Mutter auf offener Straße stützt. Als sie eingreifen, gerät die Situation außer Kontrolle. - Nach einem Einbruch in einer Eisdiele wird ein 33-Jähriger halbnackt in einer Kühltruhe entdeckt. Angeblich hat er sich dort selbst niedergelegt. - Ein Kind wird von einer Elektrorollstuhlfahrerin angefahren. Werden die Beamten die Unfallflüchtige aufspüren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife