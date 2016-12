RTL II 22:00 bis 00:10 Fantasyfilm Scorpion King - Aufstieg eines Kriegers USA, SA, D 2008 2016-12-03 06:15 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der erst 13-jährige Mathayus wird Zeuge, wie sein Vater, der tapferste Krieger vom Orden der Schwarzen Skorpione, von seinem neidischen Rivalen Sargon hinterhältig ermordet wird. Um die feige Tat zu rächen, lässt sich Mathayus in sechs Jahren ebenfalls zu einer perfekten Kampfmaschine ausbilden. Doch Sargon, der mittlerweile zum König aufgestiegen ist, ist auch ein mächtiger dunkler Magier. Um ihn besiegen zu können benötigt Mathayus eine ebenso mächtige Waffe. Der junge griechische Gelehrte Ari willigt ein, Mathayus zum legendären Schwert des Damokles zu führen, das tief in der Unterwelt verborgen ist und von mystischen Kreaturen bewacht wird ist. So macht er sich mit seiner mutigen Jugendfreundin Layla und einer Handvoll Krieger auf eine atemberaubende Odyssee, um das Arkadische Reich und seine eigene Seele zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Couture (Sargon) Michael Copon (Mathayus) Karen David (Layla) Andreas Wisniewski (Pollux) Simon Quarterman (Ari) Tom Wu (Fong) Natalie Becker (Astarte) Originaltitel: The Scorpion King: Rise of a Warrior Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: Randall Mccormick Kamera: Glynn Speeckaert Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12