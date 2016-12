RTL II 12:00 bis 13:00 Dokusoap Family Stories Die Botox Boys (2) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Kölner Florian ist schon seit einiger Zeit Single und deshalb schlecht drauf. Ohne einen Freund an seiner Seite hat der Partymacher keine Lust auf Unternehmungen oder Termine auf dem roten Teppich. Die Botox Boys organisieren kurzerhand ein Partnercasting, weihen Florian jedoch vorher nicht ein. Florian ist von der Bevormundung durch seinen Vater und seinen Onkel zuerst gar nicht begeistert, lässt sich aber dann doch überzeugen, Benny, Bene und Transvestit Gerd kennenzulernen. Die ausgewählten Jungs müssen sich in drei Disziplinen beweisen: Shopping, Kochen und Action-Sport. Der beste von ihnen gewinnt ein romantisches Date mit Florian. Wird Florian sich endlich wieder verlieben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories