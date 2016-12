RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Monika (43) und Tina (25) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Unkonventionell und trotzdem mit klaren Zielen - so leben Monika (43) und ihr Lebensgefährte Axel (42) ihren ganz persönlichen Traum vom Leben in der Natur. In einer 68 qm großen Blockhütte, umgeben von reichlich Wald und Wiesen, genießen sie ihr idyllisches Dasein jenseits des Großstadttrubels. Hier kann Monika auch in aller Ruhe ihrem "Hobby" nachgehen. Die Rechtsanwaltsgehilfin glaubt an Engel, zu denen sie auch beinahe täglich Kontakt aufnimmt. Trotz ihrer Vorliebe für Esoterik ist Monika bodenständig: Sie und ihr Freund Axel wissen genau, welchen Stellenwert Arbeit im Leben hat. Und so hilft Monika neben ihrem Job als Rechtsanwaltsfachangestellte auch noch abends in Axels Kneipe aus - für beide ein anstrengender Job, den das ungewöhnliche Paar jedoch voller Eifer und Freude ausübt. Stillsitzen ist nichts für die 43-Jährige und in ihrem Blockhütten-Haushalt fällt auch so einiges an: Ordnung schaffen, die Haustiere versorgen, Gartenarbeit und Holzhacken. Die 25-jährige Tina lebt gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Paddy (26) und ihrem dreijährigen Sohn in einer sauber geputzten Wohnung. Paddy, der als Wachmann arbeitet, nimmt ihr im Haushalt die unangenehmen Arbeiten ab. Trotzdem findet Tina das Leben als Hausfrau und Mutter anstrengend. Jetzt möchte sie den Schritt wagen und bei "Frauentausch" ein großes Abenteuer erleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

