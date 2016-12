RTL 03:00 bis 04:30 Magazin stern TV Wenig Kontrollen, kaum Beschränkungen: Warum Heilpraktiker umstritten sind / Leben ohne Zucker: Schafft eine Familie den konsequenten Verzicht? / Angelockt und abgezockt: Wie Amazon-Kunden Opfer von Fake-Shops werden / Box-Weltmeisterin Christina Hammer: Warum es nicht nur um den sportlichen Erfolg geht / Viel Geld, wenig Sinn? Warum eine neue Brücke in Dortmund für Ärger sorgt D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wenig Kontrollen, kaum Beschränkungen: Warum Heilpraktiker umstritten sind: Als der heute sechsjährige David auf die Welt kam, begann für seine Eltern eine quälende Zeit. Denn: Niemand wusste, warum der Junge immerzu schrie. In ihrer Verzweiflung wandten sich die Eltern schließlich an eine Heilpraktikerin, die bei dem Jungen einen Darmschaden aufgrund einer Impfung diagnostizierte - und eine Darmsanierung vorschlug. Für den Mediziner Benedikt Matenaer ist das nicht nachzuvollziehen: "Was ist dem Kind zugemutet worden? Diese Darmsanierungen, für die es gar keine Grundlagen gibt", sagt Matenaer. Tatsächlich machte die Behandlung bei David keinen Sinn. Erst später stellte sich heraus, dass der Junge Autist ist und überempfindlich auf Veränderungen und Geräusche reagierte. Immer wieder trifft Matenaer auf Patienten, für die ein Besuch beim Heilpraktiker die letzte Hoffnung ist. Kritik übt der Schmerztherapeut dabei vor allem an den fehlenden Beschränkungen für den Berufsstand: "Es gibt in der Medizin so viele Kontrollen, dass man sich fragt, wie ein Berufsstand existieren kann, der so ziemlich alles tun darf, was der Patient zulässt." Über das Für und Wider einer Heilpraktiker-Behandlung diskutiert Steffen Hallaschka am Mittwoch live bei stern TV mit Benedikt Matenaer und der Vizepräsidentin des Fachverbandes Deutscher Heilpraktiker, Ursula Hilpert-Mühlig. Leben ohne Zucker: Schafft eine Familie den konsequenten Verzicht? Es ist ein anstrengendes Experiment, auf das sich Carsten Posner, seine Frau Claudia und ihre drei Kinder eingelassen haben: Vier Wochen lang verzichtet die Familie komplett auf Zucker - selbst Alternativen wie Honig oder Sirup sind in dieser Zeit tabu. Für Familie Posner eine echte Herausforderung - und das nicht nur, weil das Einkaufen von zuckerfreien Lebensmitteln mühsam und teuer ist. Vor allem die körperlichen Folgen des Verzichts machten ihnen zunächst zu schaffen: Sie waren spürbar gereizt, unkonzentriert, müde und antriebslos. Ob sich die Entzugserscheinungen inzwischen gelegt haben? Teil zwei des ungewöhnlichen Experiments - Mittwochabend live bei stern TV. Zu Gast im Studio ist dann auch die Ernährungsexpertin Caroline Girsemihl. Mit ihr spricht Steffen Hallaschka über die Gefahren des versteckten Zuckers in vielen Lebensmitteln und darüber, welche fatalen Folgen es haben kann, dass die Deutschen im Durchschnitt viermal mehr Zucker zu sich nehmen als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Angelockt und abgezockt: Wie Amazon-Kunden Opfer von Fake-Shops werden: Deborah Pantzlaff war sich sicher: Beim Kauf ihres neuen Tablets über den "Amazon-Marktplatz" hatte sie ein echtes Schnäppchen gemacht. Doch dann stellte sich heraus, dass die Studentin auf einen Fake-Shop hereingefallen war: Das Geld, das sie auf ein ausländisches Konto überwiesen hatte, war weg, die bestellte Ware aber kam nie an. Ein Einzelfall ist die 24-Jährige damit nicht. "Bei Amazon sieht man gerade eine Schwemme von Fake-Shops, die versuchen die Kunden abzuzocken", sagt Christian van de Sand von der Stiftung Warentest. Die Masche der Betrüger sei immer die gleiche: "Die Kunden werden mit sehr günstigen Preisen angelockt, sollen aber nicht über den Amazon Warenkorb bestellen, sondern per Email und dann per Vorkasse bezahlen." Doch nicht nur viele Kunden werden so reingelegt, auch Amazon-Verkäufer sind betroffen - so wie Christian Urschel. Die Betrüger hatten sich in seinen Account eingehackt und in seinem Namen etwa 150 hochwertige Artikel zum Schnäppchenpreis angeboten. Als der Inhaber eines Deko-Geschäfts den Betrug bemerkte, war es bereits zu spät - 1500 Anfragen waren eingegangen und der Andrang verärgerter Kunden so groß, dass Urschel seinen Shop am Ende schließen musste. Warum Amazon das Problem der Fake-Shops nicht in den Griff bekommt, wie man sich vor der Abzocke schützen kann und was geschädigte Kunden nun tun können - darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit IT-Experte Tobias Schrödel. Box-Weltmeisterin C In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffen Hallaschka Originaltitel: stern TV

