1985 begann die einmalige Karriere von Dieter Bohlen und Thomas Anders. Mehr zufällig als geplant produzierten sie ihren ersten Nummer-1-Hit und seitdem schrieben sie nicht nur Musikgeschichte: Erfolge, Skandale und Trennungen gehören zu der gemeinsamen Story von Modern Talking genauso wie Freundschaft, Ehrgeiz und Liebe. Was ist die wahre Geschichte hinter den vielen kleinen Anekdoten und Schlagzeilen aus der Boulevardpresse? Warum ging Thomas Anders plötzlich nur noch in Begleitung seiner Ehefrau Nora auf Toilette? Wie kam es wirklich zu den Trennungen des Duos und warum hat Modern Talking in Russland heute noch den Stellenwert, den im Westen die Beatles haben? Die Dokumentation beantwortet diese Fragen und lüftet die letzten Geheimnisse um das mediale Starduo. Der Zuschauer wird in die 80er Jahre entführt und erlebt noch einmal mit, wie alles begann, als Dieter Bohlen mit bunten Trainingsanzügen und Vokuhila-Frisur und Thomas Anders mit Wallemähne und Lipgloss die Charts stürmten und tausende Fans faszinierten.