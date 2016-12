RTL 20:15 bis 23:00 Show Merci Udo - Deutschland sagt Danke! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Udo Jürgens (?80) ist unvergessen, seine Musik unsterblich. Er war ein musikalischer Gigant! Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Er komponierte über eintausend Songs und verkaufte weltweit über 100 Millionen Tonträger. Weltstars wie Shirley Bassey, Bing Crosby und Sammy Davis jr. sangen seine Lieder. In seiner fast 60-jährigen Karriere schuf er Evergreens wie 'Aber bitte mit Sahne', 'Griechischer Wein', "Mit 66 Jahren" oder 'Ich war noch niemals in New York', die noch heute jeder mitsingen kann. Generationsübergreifend. Aber welcher Hit ist Deutschlands beliebtester Udo-Jürgens-Song? Moderatorin Barbara Schöneberger verrät es Ihnen. Sie präsentiert die 30 beliebtesten Udo-Jürgens-Hits der Deutschen. Die Hitliste wurde in einer repräsentativen Umfrage ermittelt. Zusammen mit erstklassigen Musikern lässt Barbara Schöneberger Udo Jürgens Musik im Studio wieder aufleben. Mit neuen Interpretationen seiner größten Hits. Mit dabei sind u.a.: Xavier Naidoo, die ESC-Gewinnerin 2014 Conchita, Howard Carpendale, Max Giesinger, Vicky Leandros und Maite Kelly. Wir begeben uns auf eine Zeitreise durch ein erfülltes Leben. Mit Udo Jürgens Kindern Jenny, John und Sonja Jürgens. Außerdem im Studio: seine Enkelkinder Jasmin, Dennis und Lilly. Prominente sprechen über ihre ganz persönlichen Erinnerungen an Udo Jürgens. Dabei sind u.a. Katarina Witt, Senta Berger, Günther Jauch, Eckard von Hirschhausen, Otto Waalkes, Axel Schulz, David Rott, Lothar Matthäus und Gregor Gysi. Welcher Hit ist Deutschlands beliebtester Udo-Jürgens-Song? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Katarina Witt (ehem. Eiskunstläuferin, Schauspielerin), Senta Berger (Schauspielerin), Günther Jauch (Moderator), Eckart von Hirschhausen (Moderator und Comedian), Otto Waalkes (Komiker), Axel Schulz (ehem. Boxer), David Rott (Schauspieler), Lothar Matthä Originaltitel: Merci Udo - Deutschland sagt Danke!