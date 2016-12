ProSieben 02:30 bis 03:55 Thriller Dark Country USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das frischvermählte Paar Dick und Gina entschließt sich für seine Hochzeitsreise zu einem Road Trip durch die Wüste Nevadas. Trotz der Warnungen eines Fremden, auf der Autobahn zu bleiben, nehmen sie eine andere Route und fahren wegen der starken Hitze nachts. In der Dunkelheit übersieht das Paar einen Mann, den es offensichtlich anfährt. In heller Panik laden sie den Verletzten in ihren Wagen, um ihn in das nächste Krankenhaus zu bringen. Doch dort werden sie nie ankommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Dick / Bloodyface) Lauren German (Gina) Ron Perlman (Deputy Thompson) Chris Browning (Fremder) Rene Mousseux (Polizist) Originaltitel: The Dark Country Regie: Thomas Jane Drehbuch: Tab Murphy Kamera: Geoff Boyle Musik: Eric Lewis Altersempfehlung: ab 16